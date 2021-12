Vitória marca gol fora, mas leva virada do Mixto

O Vitória começou melhor e abriu o placar contra o Mixto-MT na noite de quarta-feira, 10, em Cuiabá, mas esmoreceu e acabou derrotado por 2 a 1 em seu jogo de estreia na Copa do Brasil.

O revés no Estádio Presidente Dutra obriga o rubro-negro a vencer o jogo de volta, na próxima terça, 16, às 19h30, no Barradão. O rubro-negro precisará de um triunfo mínimo de 1 a 0. Se vencer por 2 a 1, levará a decisão para os pênaltis. Qualquer empate classifica o time mato-grossense.

Desfalcado de Marcelo Nicácio, de Renato Cajá e de Michel, o Leão entrou em campo com Dinei, com Cáceres e com Edson Magal como substitutos, respectivamente. O time começou em cima do Tigre e abriu o placar logo aos 13 minutos: gol de cabeça de Luís Alberto.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, a defesa rubro-negra cochilou e o zagueiro Soares Júnior aproveitou jogada de bola parada para empatar, também de cabeça. Com o tento sofrido, o Vitória reagiu e ainda chegou a equilibrar a partida, mas se viu novamente pressionado pelo alvinegro mato-grossense e sofreu um novo golpe aos 36 minutos: de falta, o também zagueiro Odaiu Júnior mandou uma bomba no canto de Deola e decretou o triunfo em favor do time da casa.

Antes de decidir a classificação no torneio nacional, o rubro-negro volta a campo no próximo sábado, 13, contra o Botafogo-BA, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Leão na frente - Além de Marcelo Nicácio, lesionado, e de Renato Cajá, que cumpriu suspensão, o Leão iniciou o jogo em Cuiabá também sem o volante Michel, que, gripado, foi vetado de última hora. Uma vez que Caio Júnior também cumpriu suspensão, o Vitória, comandado do banco de reservas pelo auxiliar técnico Almir Domingues, teve Dinei, Cáceres e Edson Magal como substitutos, respectivamente.

O rubro-negro começou em cima do Mixto e teve mais a bola que o adversário mato-grossense, mas oscilou durante a primeira etapa e por isso foi para o vestiário somente com 1 a 0 em seu favor. Eficiente, o time baiano saiu na frente do placar logo aos 13 minutos: Escudero levantou a bola na área em cobrança de falta e Luís Alberto, de cabeça, rendeu o goleiro André Luiz.

O Vitória voltou a assustar dez minutos depois: Nino Paraíba lançou Maxi Biancucchi na grande área e o argentino quase marcou, mas mandou a bola apenas ao lado da meta do Tigre. Aos 27, diante de um Vitória já vacilante, o Mixto chegou pela primeira vez com perigo: em contra-ataque, Robinho ganhou disputa pelo lado esquerdo e bateu cruzado, mas Deola se esticou e salvou.

Dois minutos depois, Deola salvou o time baiano numa sequência milagrosa: Marcley ganhou disputa na área e, livre com o goleiro rubro-negro, chutou em gol duas vezes, mas o camisa 1 mostrou reflexo e fez duas grandes defesas. Aos 34, Joevani mandou uma bomba de fora da área e carimbou o travessão rubro-negro. Era o prenúncio de um segundo tempo mais complicado para o Leão.

Virada do Tigre - No segundo tempo, o Vitória gozou pouco da vantagem que havia construído na etapa inaugural: logo aos dois minutos, o Mixto tirou proveito das fragilidades rubro-negras nas jogadas de bolas aéreas e inflamou a sua torcida. Gol do zagueiro Soares Júnior, de cabeça.

Aos sete, Maxi Biancucchi aproveitou cruzamento de Dinei e tentou de cabeça, mas parou em André Luiz. Quatro minutos depois, Jorginho fez boa jogada individual pelo lado esquerdo da área e rolou para trás, mas Marcley pegou mal na bola e mandou ao lado do gol de Deola.

Para explorar os contra-ataques, o Vitória trocou Cáceres por Marquinhos. O rubro-negro, então, passou a jogar com a marcação mais adiantada e conseguiu esfriar temporariamente os ânimos do Tigre. Mas a contenção durou pouco: aos 35 minutos, o time da casa fez uma blitz na área rubro-negra e parou em mais uma sequência incrível de defesas de Deola.

O goleiro rubro-negro somente não fechou a noite com chave de ouro porque, no minuto seguinte, pareceu subestimar a cobrança de falta do zagueiro Odaiu Júnior, que mandou a bola no canto esquerdo e fez 2 a 1 para a alegria da torcida mixtense. Para buscar a classificação diante do surpreendente time do Mixto, na próxima terça, no Barradão, será fundamental ao Vitória jogar com o apoio incondicional da sua torcida.

