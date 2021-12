Vitória mantém valores dos ingresos para duelo com Náutico

Diante do Náutico, neste sábado, 31, o Vitória terá pela frente mais um jogo em meio a um feriadão, o que pode representar um número menor de torcedores nas arquibancadas do Barradão.

Na próxima segunda-feira, 2, é celebrado o Dia de Finados e, como é feriado nacional, muita gente deve deixar Salvador no fim de semana. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra manteve o preço dos ingressos, que começam a ser vendidos nesta terça, a R$ 30 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira).

"Estamos fechando a programação [para o jogo] ainda. A ideia é promovermos o time de basquete nesse jogo", explicou Anderson Nunes, gerente de marketing do Leão da Barra.

O jogo contra o Boa Esporte, na 30ª rodada da Série B, também foi realizado numa tarde de sábado que antecedeu o feriado de Nossa Senhora Aparecida/Dia das Criaças. Na ocasião, 13.817 torcedores foram ao Manoel Barradas ver o triunfo do Vitória por 2 a 1.

Em 13 partidas realizadas no Barradão, nesta Série B, o rubro-negro levou uma média de 9.817 pagantes. O índice possui valor maior que o dobro quando o Leão joga na Arena Fonte Nova, com um total de 19.665 pagantes por duelo.

Os bilhetes para o confronto com o Náutico estarão à venda a partir da manhã desta terça, 27, na bilheteria do estádio rubro-negro e no Shopping Capemi. A campanha Rubro-Negro Sangue Bom está de volta. Nela, o torcedor que fizer uma doação de sangue, nesta quarta, 28, e quinta, 29, no Hemoba, na Vasco da Gama, ou no Hemóvel do Shopping da Bahia ou do Shopping Paralela, ganhará um voucher que deverá ser trocado por um ingresso no Barradão.

Mesmo sem promoção no preço da entrada, o volante Amaral quer ver a galera deescer em peso para ajudar o time a bater mais um adversário dentro de casa. "Vamos encarar esse jogo com o Náutico como uma final. É uma partida importante dentro de casa e não podemos vacilar. Temos que buscar os três pontos para continuarmos brigando não só pelo acesso, mas pelo título da Série B", disse.

