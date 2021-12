Vitória mantém rotina de treinos para melhorar desempenho

Na lanterna da Série B, o Vitória mantém a rotina de treinos mesmo com a parada da Copa América. Diferente da maioria dos clubes brasileiros, o elenco do Leão, que trabalhou no sábado, 15, retorna ao batente nesta segunda-feira, 17, para dar início a uma intensa semana de atividades.

De acordo com o cronograma divulgado pelo clube, os treinamentos seguirão até a manhã do próximo domingo, 23, na véspera do São João. Durante a semana, os jogadores trabalharão em dois períodos na segunda, quarta, 19, e sexta, 21. O grupo folgou neste domingo, 16.

Em nota publicada em seu site oficial, o Rubro-Negro diz que "a comissão técnica quer aproveitar intensamente a paralisação do Brasileiro em virtude da Copa América no Brasil, e preparar a equipe para recomeçar a competição em busca de melhorar o desempenho das oito primeiras rodadas".

O Vitória voltará a jogar pela 9ª rodada da Segundona contra o Cuiabá (MT) no mês de julho. A CBF ainda não oficializou a data da partida que será no Barradão, em Salvador.

adblock ativo