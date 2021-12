Vitória mantém promoção para jogo contra o Grêmio

Precisando vencer para tentar fugir da zona de rebaixamento, o Vitória iniciou a venda de ingressos para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes para o confronto contra o Grêmio já estão à venda. A partida, que é válida pela 37ª rodada do Brasileirão, será realizada no Barradão, no domingo, 25, às 16h (da Bahia).

O Vitória manteve o preço promocional da arquibancada por R$ 10. As entradas para o jogo estão sendo comercializadas na internet pelo site da FutebolCard, nas bilheterias do Barradão e nos shoppings Capemi, Lapa e Barradão.

