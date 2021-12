Vitória luta para escalar todos titulares pela 1ª vez no ano

Seguindo a preparação para a semifinal do Baianão de forma alheia à polêmica sobre uma possível irregularidade do zagueiro Victor Ramos, que pode tirar o Vitória do campeonato, o elenco rubro-negro vive a expectativa de, no duelo de ida com a Juazeirense, ir a campo com sua formação ideal pela primeira vez no ano.

A partida será em Juazeiro, no estádio Adauto Moraes, que, no dia 6 de abril, vai inaugurar seu novo gramado após seis meses em reforma. A data do confronto entre Juazeirense e Vitória, a ser oficializada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), será 9 ou 10 de abril.

O prazo pode ser suficiente para a recuperação do meia Tiago Real, único titular que está no departamento médico. Caso não jogue, será substituído novamente por Leandro Domingues, que, no sábado, teve boa atuação e participou de dois gols no 3 a 0 sobre o Flamengo de Guanambi.

