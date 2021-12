Vitória leva virada, mas busca empate com Inter fora de casa

Em um jogo bem movimentado, o Vitória empatou com o Internacional em 2 a 2, em partida disputada na noite desta quinta-feira, 12, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os destaques da noite foram os gringos D'Alessandro e Cáceres. O volante paraguaio do Vitória Cáceres abriu o placar para o rubro-negro baiano logo aos oito minutos.

Depois, o meia argentino do Inter D'Alessandro fez dois gols em dois minutos, aos 26 e aos 28, virando o jogo para o colorado gaúcho. Mas Cáceres novamente marcou para o Vitória, aos 27 da etapa final, decretando o placar final da partida. Com o resultado, o Vitória chega aos 24 pontos. Já o Internacional está com 31 pontos.

O rubro-negro baiano volta a jogar no próximo domingo, 15, às 18h30, contra o lanterna Náutico no Barradão. Já o Internacional joga fora de casa contra o Criciúma também no domingo, 15, às 16h, no Heriberto Hulse.

O jogo - O início do jogo foi promissor para o Vitória. Apesar do Inter ter criado a primeira boa oportunidade com Leandro Damião, logo aos dois minutos, foi o rubro-negro baiano que abriu o placar, aos oito minutos. Cáceres recebeu passe dentro da área e, com um belo toque, encobriu o goleiro Alisson do Internacional.

Mesmo com o Inter buscando o gol de empate, foi o Vitória quem teve primeiro a chance de voltar a marcar. Aos 17 minutos, Cajá deu um belo drible na entrada da área em dois marcadores e chutou para o gol. Alisson fez boa defesa.

Como o Vitória não aproveitou o bom momento, o Inter soube ir atrás da virada. Aos 26 minutos, após falta cometida na entrada da área por Neto Coruja, D'’Alessandro, de falta, empatou a partida. O meia argentino do Inter cobrou no mesmo canto que estava o goleiro Wilson, que não conseguiu chegar na bola.

Dois minutos depois, aos 28, D'’Alessandro marcou novamente. Gabriel tocou para Leandro Damião, que saiu sozinho cara a cara com Wilson. Damião rolou para trás e achou D'’Alessandro, que quase se atrapalhou para dominar a bola, mas acabou tendo calma para colocar no canto, virando o jogo para o Inter.

Atrás no placar, o Vitória acordou da pane ao levar dois gols em sequência e quase empatou ainda aos quarenta do primeiro tempo com Cáceres. O volante paraguaio dominou dentro da área e bateu de voleio. A bola passou muito perto do gol de Alisson.

E Cáceres estava em noite iluminada. O segundo tempo do jogo estava com poucas boas chances de gol para os dois times. O lance de maior atenção vinha sendo a substituição do goleiro Alisson, do Inter, que saiu machucado para a entrada do seu irmão, Muriel.

Mas aos 27 minutos veio o empate. Ayrton lançou na área e Dinei desviou de cabeça para Cáceres. O paraguaio do Vitória acertou um lindo chute do voleio da entrada da área no ângulo do goleiro Muriel, marcando o segundo golaço na partida. Como curiosidade, fica o detalhe que cada um dos gols de Cáceres foi marcado em um dos irmãos Alisson e Muriel.

Após o empate, o jogo ficou bem aberto, com os dois times acreditando que poderiam fazer o terceiro gol. A melhor chance foi do jovem meia do Vitória, Felipe, aos 42 minutos, que recebeu lançamento dentro da área, colocando por cima do gol de Muriel. Mas nada que diminuísse a boa atuação rubro-negra jogando fora de casa.

