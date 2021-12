Vitória leva virada do Confiança em casa e interrompe sequência positiva

Na noite desta sexta-feira, 4, no Barradão, o Vitória viu chegar ao fim uma invencibilidade de cinco jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ficou duas vezes na frente do placar, mas terminou derrotado pelo Confiança, que marcou dois gol em dois minutos na reta final do jogo: 3 a 2. O tropeço em casa na 26ª rodada manteve o time com 32 pontos, na 14ª posição.

Foi a primeira derrota do Leão em três jogos sob o comando interino de Rodrigo Chagas. Dentro de campo o destaque positivo seguiu com Léo Ceará, autor dos dois gols rubro-negros. A virada do Dragão, inclusive, aconteceu depois que o atacante deixou o gramado.

O Vitória volta a campo na próxima terça, 8, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Ritmo lento

Nos primeiros 15 minutos do jogo desta sexta o Vitória pouco lembrou o time que conseguiu dois triunfos nas duas rodadas anteriores. O Rubro-Negro teve dificuldade para se impor ofensivamente e se limitou a trocar passes sem objetividade no campo de defesa. A primeira jogada de perigo só aconteceu aos 16’, quando Rafael Carioca arriscou da entrada da área e mandou por cima da meta.

O marasmo do ataque do Leão acabou assim que Léo Ceará foi acionado pela primeira vez na partida. O atacante confirmou a ótima fase e abriu o placar do jogo aos 18 minutos. A jogada começou com Vico, que avançou e passou para Léo Morais. O lateral-direito cruzou no capricho e Léo Ceará completou de cabeça para o fundo das redes.

O 11º gol do camisa nove nessa Série B foi um lance isolado no primeiro tempo do Vitória. Depois de abrir o placar o time voltou a apresentar um futebol pragmático, sem repertório ofensivo. Como do outro lado o Confiança também não conseguia assustar, o jogo se arrastou sem emoção até os 37 minutos, quando a bola tocou no braço de Fernando Neto dentro da área.

Reis foi para a marca da cal, converteu a cobrança e deixou tudo igual no placar. Um resultado justo depois de 45 minutos de pouca inspiração das duas equipes no Barradão.

Vacilo no fim

Na segunda etapa o Leão precisou de cinco minutos para chegar com perigo ao gol do Dragão. Primeiro Vico finalizou da entrada da área e obrigou Jean a mandar para escanteio. Após a cobrança, a bola sobrou e Wallace chutou forte. Mais uma vez o goleiro dos visitantes apareceu para evitar o gol.

O momento era de domínio do Rubro-Negro e o gol não demorou para acontecer. Aos sete minutos Thiago Lopes deu ótimo passe para Léo Ceará. O artilheiro invadiu a área e tocou na saída de Jean para recolocar o Vitória na frente do placar. Foi o 12ª gol do camisa nove, que é vice-artilheiro da Série B.

Aos 31 minutos uma reviravolta aconteceu no Barradão. O jogo parecia controlado pelos rubro-negros, mas em dois ataques o Dragão chegou ao empate e virou o jogo. Primeiro Reis cruzou, Ari Moura escorou nas costas de Rafael Carioca, e Rafael Vila completou na pequena área: 2 a 2.

Logo na sequência, aos 33, Reis jogou mais uma bola na área e ela sobrou para Mancini. O zagueiro desviou, e viu Serginho rolar para Renan Gorne, que só empurrou para o gol vazio e decretou a virada no Barradão.

