O Vitória perdeu de virada para o Atlético de Alagoinhas na noite desta quarta-feira, 27, no Barradão, e perdeu a invencibilidade no Baianão. O Leão chegou a ficar na frente do placar com gol de Andrigo, mas João Neto marcou duas vez para dar o triunfo ao Carcará. A partida foi válida pela 7ª rodada da competição.

Alex Torres* Vitória leva virada do Atlético em casa, mas segue na ponta do Baianão

Apesar do revés, o Rubro-Negro se manteve na liderança com o tropeço do arquirrival Bahia. Agora, o Vitória volta a campo só após o Carnaval, no dia 7 de março (quinta-feira), quando enfrentará o Botafogo da Paraíba pelo Nordestão, em busca do primeiro triunfo no torneio.

O jogo

O Vitória iniciou o jogo partindo para cima do Atlético de Alagoinhas. Logo após a saída de bola, Neto Baiano recebeu bom passe de Andrigo, limpou a jogada e mandou uma bomba contra a meta do goleiro Diego, que fez uma grande defesa. No entanto, o que foi apresentado nos minutos seguintes foi uma Leão passivo e jogando de igual para igual com o Carcará.

Mesmo com um futebol pouco envolvente, o Rubro-Negro ainda conseguiu sair na frente. Aos 16 minutos, Matheus Rocha cruzou a bola na área e Andrigo abriu o placar no Barradão.

A partir daí, o Vitória relaxou na partida e viu o Atlético chegar com perigo por diversas vezes ao gol de Ronaldo. Em uma delas, aos 31 minutos, o goleiro do Leão saiu jogando muito mal e entregou a bola de presente para João Neto. O atacante finalizou, mas o arqueiro se recuperou para fazer a defesa. No rebote, o artilheiro do Baianão tentou novamente e o zagueiro Thales salvou em cima da linha.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Atlético conseguiu ditar o ritmo do jogo e pressionou o Rubro-Negro, que parecia não responder aos 'estímulos' dentro de campo.

Na volta do intervalo, esperava-se que o Vitória mudasse a postura e tentasse um melhor resultado jogando dentro de casa. Entretanto, o Rubro-Negro voltou a campo mais apático do que tinha saído.

Com isso, o técnico Marcelo Chamusca sacou os atacantes Neto Baiano e Erick para dar espaço ao lateral Juninho e o volante Wesley Dias, em uma tentativa de segurar o resultado que, até então, era favorável ao Leão.

Depois da substituição, o time do Atlético começou a avançar as linhas ofensivas e começou a colocar sufoco no sistema defensivo Rubro-Negro.

Não teve outra. Aos 32 minutos, com o Vitória todo atrás, João Neto recebeu cruzamento de Patrick Justino e cabeceou no contrapé de Ronaldo, empatando a partida.

Se alguém esperava que o Rubro-Negro fosse tentar sair para o jogo em busca do resultado, achou errado. Menos de dez minutos depois do primeiro gol, aos 38 minutos, o mesmo João Neto aproveitou a saída errada do goleiro Ronaldo para fazer o segundo.

Chamusca até tentou dar um estímulo para o time sair para o ataque, após colocar Eron no lugar de Rodrigo Andrade, sem sucesso. Dessa maneira, o Atlético soube administrar o placar até o apito final.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo