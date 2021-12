Após quatro meses, o Vitória voltou a perder uma partida longe de Salvador ao ser derrotado na noite desta quinta-feira, 16, por 2 a 1 pela Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Esta foi a primeira derrota do técnico Mancini fora da capital baiana, que não era derrotado em jogo em outro estado desde 16 de julho, quando perdeu para o Palmeiras por 4 a 2.

No jogo desta quinta, o Leão chegou a sair na frente com David, aos 19 minutos do primeiro tempo, mas sofreu a virada com gols de Arthur Caike, aos 24 do primeiro tempo, e Túlio de Melo, aos 32 da etapa final.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os dados estatísticos

Lucas Cunha Vitória leva virada da Chapecoense e perde chance de se afastar do Z-4

Com o resultado, o Vitória estaciona na 16ª posição, com 39 pontos, e volta a se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

A Ponte Preta, em 17º, só atrás do Leão no saldo de gols (-8 do Vitória contra -11 da Ponte). Já a Chape com triunfo chega aos 47 pontos e afasta de vez qualquer chance de rebaixamento para a Série B.

Na próxima rodada, o Leão recebe no domingo o Cruzeiro, às 16h (horário da Bahia), no Barradão.

O jogo

Antes do início do jogo, o técnico Mancini se emocionou e foi até as lágrimas com a recepção calorosa da torcida e do elenco da equipe catarinense. O treinador esteve na Chape até julho deste ano e foi responsável pela formação da maioria do elenco do rival do Vitória este ano.

Na formação em campo, Mancini resolveu sacar Neilton da equipe e colocou Patric no meio de campo pelo lado direito, mas sempre invertendo de posição com David, que começou a partida pela esquerda.

E foi em uma dessas inversões de posições entre Patric e David, que saiu o gol do Vitória, aos 19 minutos. Após bola recuada para o goleiro Jandrei, o arqueiro da Chape tentou um passe para o companheiro, mas acabou entregando nos pés de David, que driblou o zagueiro Fabrício Bruno e bateu forte no canto, abrindo o placar na Arena Condá.

Mas cinco minutos depois, aos 24, a Chapecoense chegou ao empate. Em cobrança de escanteio de Reinaldo, o atacante Arhtur Cayke apareceu na primeira trave para desviar para gol, sem chance para o goleiro Fernando Miguel.

Com o placar em 1 a 1, os dois times pouco assustaram a meta adversária até o final do primeiro tempo, também sendo prejudicado pela forte chuva que começou a cair durante a partida.

Forte chuva

No segundo tempo, o campo encharcado pela chuva prejudicou ainda mais o futebol praticado pelos times.Tanto que o primeiro lance de perigo da etapa final saiu de um lance causado pelas poças de água no gramado, aos 11 minutos.

A defesa da Chapecoense tentou sair jogando mas a bola acabou no campo, sobrando para Patric. O jogador do Vitória tocou para Yago, que de fora da área chutou forte, passando perto do gol de Jandrei.

O Leão voltou a assustar aos 20 minutos. O goleiro Jandrei se redimiu da falha no primeiro tempo, salvando a Chape com os pés em uma dividida com David na entrada da área.

Com a forte chuva, os técnicos de Vitória e Chapecoense resolveram apostar nas bolas cruzadas na área e colocaram centroavante em campo, com as entradas, respectivamente de André Lima e Túlio de Mello.

Lance mais forte da Chapecoense, o time catarinense chegou a marcar aos 25 minutos em uma jogada de bola parada com o zagueiro Douglas, mas o assistente marcou impedimento.

Mas cinco minutos depois, aos 32, a Chape chegou ao segundo gol. Reinaldo cobrou forte falta da entrada da área e Fernando Miguel defendeu. No rebote, Túlio de Melo, de cabeça, tocou para o gol, sem chance para o goleiro Rubro-negro.

O time catarinense quase amplia aos 35, com Arthur Cayke acertando a trave após cabeçada.

No final, o Vitória partiu para cima e quase chega ao empate aos 40 minutos, com André Lima, de cabeça, acertando a trave de Jandrei.

Aos 43, um lance polêmico poderia ter resultado em outro placar na partida. Após cruzamento, a bola bateu na mão de um defensor da Chapecoense dentro da área. Mesmo com muita reclamação dos jogadores do Vitória, o juiz não marcou a penalidade e o placar acabou ficando mesmo em 2 a 1.

adblock ativo