O Vitória foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, na noite desta quarta-feira, 16, no Maranhão, por 3 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final do Nordestão.

Tiago Lemos e Gabriel Conceição Vitória leva passeio do Sampaio Corrêa e se complica no Nordestão

No próximo dia 24 (quinta-feira), no Barradão, o Leão terá que repetir o placar, para levar a decisão aos pênaltis, ou ganhar por quatro gols de diferença para se classificar - vale o critério do gol marcado fora de casa.

Antes do duelo de volta pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro vai pegar o Ceará, domingo, 20, no Barradão, pela Série A. O atacante Denilson ficou fora da partida desta quinta, depois de ter sido relacionado e não ter comparecido ao embarque para São Luís.

O jogo

Vagner Mancini poupou vários jogadores. Do time desta quarta, apenas Caíque, Lucas, Walisson Maia e André Lima haviam sido titulares na vitória sobre o Vasco, no domingo, por 3 a 2. Com isso, o nível caiu.

O primeiro baque foi aos 32 minutos, quando Caíque falhou feio e pagou caro. João Paulo lançou bola à área, o goleiro soltou a bola e Bruninho abriu o placar da partida no Castelão.

Na etapa final, nova falha do goleiro rubro-negro. Aos sete minutos, João Paulo cobrou falta na área, a bola foi desviada para o meio e Maracás contou com vacilo de Caíque – que demorara de se decidir no lance – para ampliar.

O terceiro foi marcado aos 30, após cobrança de escanteio de Wellington Rato e cabeceio de Alyson. O autor do gol exagerou na comemoração, recebeu o segundo cartão amarelo e terminou expulso.

Mesmo com um jogador a mais, o Vitória não aproveitou para diminuir.

adblock ativo