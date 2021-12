Vitória leva 12 ouros e garante Norte-Nordeste de Remo

Com oito medalhas de ouro, o Vitória conquistou no último domingo, 3, o título da Copa Norte/ Nordeste de Remo, realizada desde sábado na Enseada dos Tanheiros, na Ribeira.

Além do título do Vitória, a Bahia ficou em primeiro lugar entre os estados. A conquista veio apenas na última prova disputada - na categoria oito com timoneiro -, quando o Vitória conquistou o ouro e garantiu a liderança da Bahia.

Entre os clubes, Náutico (PE) terminou na segunda colocação com três medalhas, mesma quantidade conquistada por Alvares Cabral (ES) e São Salvador - terceiro e quarto colocado, respectivamente. No entanto, a equipe pernambucana venceu nos critérios de desempate.

A Bahia terminou com 11 medalhas de ouro e superou Pernambuco e Espírito Santo, que conquistaram, cada um, cinco medalhas. O presidente da Federação dos Clubes de Regatas da Bahia (FCRB), Elney Pitangueira de Andrade, ressalta que a conquista representa um incentivo ao crescimento do esporte no Estado.

"É a prova do fortalecimento do remo na Bahia e que nossos novos talentos podem obter conquistas nacionais e internacionais", enfatiza. No próximo domingo, a Enseada dos Tanheiros recebe a quarta etapa do Campeonato Baiano de Remo. Na terceira etapa, disputada em setembro, o Vitória sagrou-se campeão.

Polêmica - Apesar da conquista do Vitória e do Estado, uma polêmica com a arbitragem em uma das provas esquentou o clima entre o Rubro-negro e a Federação dos Clubes de Regatas da Bahia.

A disputa da prova de Double Skiff Júnior B masculino, categoria até 16 anos, estava entre as duplas Heitor Barbosa / Juan Daniel, do Vitória, que liderava, e Alan Pereira / Jorge Tadeu, do São Salvador. As duas equipes abriram 300 metros de frente para Hygor Rayne / Bernardo Fonseca, do Saldanha da Gama (ES), e de Paulo Vitor / Ranilson Fernandes, da Liga Pernambucana.

Com 1.500 m percorridos e faltando apenas 500 m para o final da prova, o árbitro Marcos Rezende comunicou o albarroamento, antecipando a linha de chegada para os 1.000 m. Todas as quatro equipes foram comunicadas da decisão, porém, os líderes da prova não conseguiram retomar as posições iniciais. A vitória ficou com a dupla de Saldanha, seguida do Vitória e São Salvador.

A decisão prejudicou o Vitória e o São Salvador. "A gente estava na frente e ele manda voltar a prova", disse o atleta Juan Daniel. Joel Ribeiro, o Meu Santo, gerente de Remo do Vitória, protestou contra a decisão e acusou o árbitro Rezende de reincidência. "Ele prejudicou a nossa equipe em outra competição em Recife, ano passado", afirmou.

Mário Agra, diretor de remo do São Salvador, reforçou o coro contra o juiz. "Eu já venho solicitando a troca desse árbitro. Ele já nos prejudicou em duas provas do campeonato baiano em 2012 e 2013", lembrou. O diretor de esporte olímpico do clube, Mário Ferrari disse que o clube vai entrar com recurso e ameaçou: "O Vitória vai se retirar de todos os eventos que Rezende estiver escalado".

Para o presidente do Vitória, Alexi Portela, que acompanhou a regata, apontou a culpa para o presidente da federação: "Não tem condições". Elney Pitangueira se isentou de culpa no ocorrido. "É a presidente do Júri quem decide a arbitragem. Eu só posso acatar a decisão". Ele explicou que a metragem do júnior é diferente e por isso a prova pode voltar, apoiando a decisão do árbitro.

Após ouvir os atletas e a equipe de arbitragem, a presidente do júri de arbitragem da competição, Magali Moreira, manteve o resultado. "Os árbitros disseram que o albarroamento aconteceu antes dos 100 m iniciais, mas os líderes da prova não viram o sinal e continuaram remando", explicou. Para os vencedores, a arbitragem não influenciou no resultado. "Na hora que perde todo mundo culpa o juiz", disse Lauro Simões, diretor do Saldanha.



