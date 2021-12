Vitória lançará novos uniformes nesta quarta-feira

O Vitória disputará o Ba-Vi do próximo domingo, 7, na inauguração da Arena Fonte Nova, com um novo uniforme: o clube lançará a coleção para a temporada 2013 às 19h30 desta quarta-feira, 3.

Assim como no ano passado, mais uma vez o lançamento do novo padrão rubro-negro será em forma de desfile. Desta vez, porém, em vez de na Toca do Leão, o evento acontece na Casa da Barra, na Avenida Oceânica.

Além do padrão de jogo, o departamento de marketing do Leão deverá também apresentar o conjunto de uniforme de treinos, de viagens, da comissão técnica e de lazer.

A diretoria do clube adiantou também que apresentará novidades para a torcida rubro-negra, mas faz mistério.

