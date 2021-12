Vitória lança linha de sandálias do meia Escudero

Com edição especial e limitada, o Vitória lança no mês de novembro a sandália do meia argentino Escudero. O jogador, que um dos atuais ídolos do Rubro-Negro, diz que vive o melhor momento de sua carreira no Leão.

"Me sinto cada dia melhor e adaptado à cidade e ao clube. Fiquei muito feliz pela homenagem e espero que a torcida goste do produto", disse o Escudero, em nota divulgada pelo clube.

As vendas também estão previstas para o início de novembro.

adblock ativo