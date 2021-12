Vitória lamenta desperdício de pontos no Brasileirão

O torcedor rubro-negro está calejado de saber que não adianta chorar pelo leite derramado. Porém, quando se trata de pontos desperdiçados neste Brasileirão, não há como não lamentar.

A situação do Vitória poderia ser bem melhor se não deixasse escapar pontos que estavam nas mãos, mas acabaram escorregando pelo ralo.

A matemática é simples. Dá para contar pelo menos nove pontos cedidos pelo Vitória para seus adversários. Dos jogos frustrantes, três erros capitais acabaram em desilusão: não conseguir segurar ampla vantagem, permitir gols nos minutos finais e cometer erros individuais comprometedores.

Em duas oportunidades, o Leão chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas acabou empatando. Em Pituaçu, o Leão fazia 2 a 0 no Atlético-PR, mas levou gols nos 10 minutos finais. Dois pontos a menos. E aconteceu o mesmo contra o Goiás.

"É difícil fazer uma boa partida como aquela, marcar dois gols e ver o time tropeçar. No Brasileiro não há espaço para erros, pois podem ser fatais. Estamos pagando agora, mas ainda temos chance de corrigir tudo", garantiu o meio Edno, que teve noite de craque ante o Goiás, mas não pôde comemorar.

Decepcionar a torcida no 'apagar das luzes' foi uma sina do Vitória este ano. Em duas situações, o Leão comemorava um importante resultado, mas acabou saindo frustrado dos jogos. O principal foi no Ba-Vi do primeiro turno. O Leão marcou ainda no primeiro tempo, e resistiu até os 46 do segundo tempo, quando Pará empatou. No Independência, diante do Atlético-MG, o Vitória estava conquistando um pontinho precioso, mas um erro da zaga, perto dos 40 minutos, deu a Tardelli a chance de abrir o placar. Abatido, o time acabou levando outro nos acréscimos.

Os erros individuais também foram constantes na campanha do Leão na Série A. Entre eles, dois foram decisivos para o Vitória perder na Toca. Contra o Flamengo, ainda no primeiro turno, Juan foi o vilão. O Vitória estava empatando o jogo com o time carioca, mas o veterano cometeu pênalti - convertido pelo flamenguista Alecsandro - e logo depois desperdiçou uma penalidade a favor.

O zagueiro Roger Carvalho foi outro a falhar em momento crucial. O Leão acabara de empatar o jogo contra o São Paulo, no Barradão, e mostrava superioridade. Porém, o zagueiro se embolou com a bola e deu de bandeja para Kaká. Destes nove pontos perdidos, a metade já garantiria o Vitória na Série A.

