Vitória lamenta a morte de Carlos Alberto Torres

O Esporte Clube Vitória manifestou nesta terça-feira, 25, pesar e solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores de Carlos Alberto Torres, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e capitão da seleção canarinho na conquista da Copa do Mundo de 1970, no México.

Além da trajetória irretocável com a camisa da seleção brasileira, o torcedor rubro-negro se recorda de Carlos Alberto vestindo a camisa do Leão. Em 10 de junho de 1976, um combinado formado por atletas do Vitória e do Fluminense (RJ), que ficou conhecido como 'Vitonense', venceu um selecionado do Resto do Mundo por 3 a 1, com gols de Osni, Amâncio e Rivellino.

