Vitória jogará pela 1ª vez sem seus dois melhores atletas

É unanimidade entre os rubro-negros que os atacantes Marinho, contratado em janeiro, e Kieza, em março, representam mais de meio time do Vitória. Um argumento é que nove dos 12 gols do Leão no Campeonato Brasileiro foram marcados pela dupla.

A estatística dá uma dimensão do drama que o técnico Vagner Mancini terá para o jogo de quarta-feira, 29, às 19h30, no Barradão, contra o Sport, pela 12ª rodada do Brasileirão. Desde a estreia de Kieza, no 3 a 0 sobre o Flamengo de Guanambi, pelo Campeonato Baiano, em 26 de março, será a primeira vez que o Vitória não terá em campo nenhum de seus dois melhores jogadores.

Marinho fraturou o nariz em treino há três dias e só tem chance de voltar no domingo, contra o Cruzeiro. Neste ano, foi eleito o melhor jogador do Baianão, conquistado pelo Vitória, e tem o status de artilheiro do time na temporada com 11 gols em 18 partidas. No Brasileiro, por problemas de lesão, só jogou em seis rodadas. Marcou três gols.

Já Kieza atuou em todas as 11 rodadas e, com seis bolas na rede, é o goleador rubro-negro no campeonato. Na quarta, ficará de fora por ter levado o terceiro cartão amarelo ao reclamar da anulação incorreta daquele que seria seu sétimo gol, quando, há dois dias, anotou o tento da virada (o do empate foi dele também) sobre a Ponte Preta, mas o árbitro equivocou-se ao marcar impedimento. A partida terminou 1 a 1. No total pelo Leão, o K9 contabiliza nove gols e, assim como Marinho, 18 jogos.

Em 2016, o Vitória só foi a campo duas vezes sem a dupla, ambas pelo Baiano e antes de Kieza ser contratado. Em Pituaçu, sofreu 1 a 0 do Fluminense de Feira. No Barradão, fez 2 a 0 no frágil Feirense, que acabaria rebaixado.

Agora, enfrentará o desafio pela primeira vez no Brasileiro e sob pressão: se não vencer, corre sério risco de fechar a rodada na zona de rebaixamento. O Vitória é o 15º colocado com 13 pontos. O 16º é justamente o Sport, com 12. Dentro da zona e que podem passar o Vitória, estão Botafogo, 12 pontos, e Santa Cruz, 11, que jogam na quarta.

Plantel escasso

Mancini tem poucas opções. Para a vaga de Kieza, o favorito é Rafaelson, recém-promovido da base e que ainda não jogou no Brasileiro. "Ele é meu único atacante de fato. A não ser que, daqui até a hora do jogo, eu decida por outra formação. Senão, a entrada de Rafaelson é quase que imediata", disse o treinador.

Nesta segunda, 27, o elenco fez apenas um trabalho regenerativo. Já no treino desta terça, 28, Mancini começará a definir o time. A tendência natural será mesmo recorrer às revelações da base.

Brigam pela vaga de Marinho os meia-atacantes Gabriel, Nickson e David. Yan correria por fora. Bem mais veteranos, mas criticados pela torcida, Leandro Domingues e Vander são outras opções.

Uma última alternativa a Mancini seria aproveitar a volta de Victor Ramos, que cumpriu suspensão, e reutilizar o esquema com três zagueiros, usado em circunstâncias específicas no 2 a 1 sobre o Grêmio.

Outro desfalque será o goleiro Fernando Miguel, lesionado. Caíque será escalado.

adblock ativo