Vitória joga por um empate neste sábado na Copa São Paulo

O Vitória sub-20 volta a campo neste sábado, às 15h (horário da Bahia) pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. O adversário será o São Bernardo, dono da casa, mas lanterna do Grupo 12 com um ponto.

O Leão é o líder com quatro e joga por um empate para obter a classificação. Também neste sábado, se enfrentam o Atlético-GO, segundo colocado com três pontos, e o ABC, terceiro com dois.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam à etapa seguinte. A Copinha é disputada por 120 equipes. A segunda fase terá 60.

adblock ativo