Vitória joga mal, mas arranca empate sem gols com o Goiás

Em noite dos horrores e com um futebol pífio, Vitória acabou lucrando com o empate sem gols com o Goiás, na quarta-feira, 28, no Serra Dourada. Porém, não foi suficiente para escapar do possível pesadelo do rebaixamento. Caso o Flamengo vença nesta quinta-feira, 29, o Figueirense, em casa, o time baiano passa o fim de semana na zona, de rebaixamento, claro.



No segundo jogo de Jorginho e na despedida do gestor Felipe Ximenes, o Rubro-Negro completou cinco jogos sem vencer no Brasileiro. Ou melhor, o Leão só conseguiu um triunfo na competição, contra o Fluminense, no Maracanã. O último desafio antes da paralisação para a Copa do Mundo será contra o Sport, no Joia da Princesa, próximo domingo.



Para torcedor do Vitória que tem apenas uma TV em casa, deve ter sido difícil convencer a esposa que o jogo do seu clube era mais importante que a novela das nove. Com um primeiro tempo horroroso do time baiano, qualquer drama televisivo seria mais emocionante.



A escalação já previa que não seria fácil ver o Vitória jogar. No meio, Hugo voltou a vestir a castigada camisa 10. Como nas tentativas anteriores, voltou a ser menos um em campo. No ataque, Souza foi mantido na escalação e só deu um chute na etapa inicial.



Nenhuma novidade também na saída de Neto Coruja, por contusão. Willie entrou e deu uma sensível melhora nas armações das jogadas. Na única jogada ofensiva do Leão, a assistência foi do prata da casa.



No lado do Goiás, a terceira colocação antes de iniciar a partida parecia mentira pelo futebol apresentado. Apenas o chute de Ramon e o voleio de Danilo deixou o confronto mais emocionante. Nos dois lances Wilson salvou o Leão.



Na segunda etapa, o Vitória até teve espasmos de um time que queria vencer, mas se esbarrava nas lambanças individuais. Souza, sozinho, cabeceou fraco no isolado lance dele no segundo tempo. William, quando chegava ao ataque, tropeçava nas próprias pernas.





adblock ativo