Vitória joga mal e volta a tropeçar no Barradão

O jogo era no Barradão, mas parece que o Vitória estava jogando fora de casa. Sem postura de mandante, o rubro-negro voltou a tropeçar em seu território e não passou do empate por 1 a 1 com o Coritiba, na noite desta quarta-feira, 19. A peleja para para escapar do rebaixamento continua.

O rubro-negro agora tem 38 pontos e dormiu na mesma colocação - 15ª. No entanto, pode perder uma posição nesta quinta, 20, caso a Chapecoense derrote o Fluminense, no gigante estádio do Maracanã.

O jogo

Ney Franco abriu mão de Edno para promover o retorno de Vinícius e escalou Adriano na vaga de Richarlyson, que cumpriu suspensão. No primeiro tempo, o Leão até deu indícios de que conquistaria os três pontos.

A fim de jogo, aos poucos ia rondando a área do Coxa, à espera do momento certo para dar o bote na sua presa. Aos 19 minutos, isso aconteceu. Vinícius recebeu de Marcinho na direita e cruzou rasteiro para Dinei só empurrar para a rede: 1 a 0 e alegria em vermelho e preto na arquibancada.

Três minutos depois, Marcinho cobrou escanteio Roger Carvalho emendou de primeira no travessão. Logo em seguida, Zé Love recebeu na área, chutou forte e obrigou Wilson a operar um milagre. Só que, aos 36, não teve santo que salvasse o camisa 1 do rubro-negro. Carlinhos mandou na área e o zagueiro Luccas Claro testou firme: 1 a 1.

Na segunda etapa, o Coritiba tomou conta do jogo e o Leão ficou acuado, como se estivesse em território inimigo. Em alguns lances, por pouco não pagou caro por isso. Ney mexeu no time e colocou Juan e Edno nas vagas de Marcinho e Adriano, respectivamente. Nada deu certo e o empate com sabor de derrota persistia.

Aos 40 minutos, o treinador colocou Escudero no ligar de Mansur. Só que o gringo não deu jeito e, mais uma vez, a torcida saiu pirada do Manoel Barradas. É recuperar os pontos perdidos, domingo, contra o Figueirense.

<GALERIA ID=19663/>

adblock ativo