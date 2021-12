Depois de quatro triunfos em jogos oficiais – tambem ganhou um amistoso –, o novo time do Vitória conheceu sua primeira derrota em 2017. E ela veio de uma foram humilhante neste domingo, 5, numa goleada de 4 a 2 aplicada pelo Botafogo-PB, em João Pessoa, pelo Grupo E da Copa do Nordeste.

Edmilson Ferreira Vitória joga mal e leva 4 a 2 do Botafogo-PB

No início da partida, o Leão até deu a impressão de que iria manter a trilha de resultados positivos. No etnanto, desperdiçou duas boas oportunidades para marcar com Cleiton Xavier e Kieza.

Mais eficiente nas finalizações, o Botafogo-PB aproveitou-se também da péssima condição física do time do Vitória para chegar rápido aos 2 a 0. Os dois primeiros gols saíram do lado direito da defesa rubro-negra, onde Leandro Salino entregou o ouro.

No intervalo, o técnico Argel Fuck consertou o erro com outro. Tirou Leandro Salino e colocou Paulinho, fazendo com que o volante Willian Farias fosse jogar na lateral direita. Abriu um buraco no meio. Ainda assim, no abafa, o Vitória diminuiu.

Só que novamente em dois gols relâmpagos, o Botafogo praticamente sacramentou a vitória. “Vocês viram os gols que nós tomamos? Houve falhas dos 10 e não apenas de dois”, defendeu-se o zagueiro Fred, que viria a marcar o outro gol do Leão, em uma perfeita cobrança de falta.

Fred e Alan Costa também erraram. Mas a verdade é que todo o time foi mal. Até mesmo o estreante Dátolo, que apareceu de surpresa na escalação, não fez um bom jogo e acabou sendo substituído pelo garoto Jhemerson, aos 15 minutos do segundo tempo.

Grupo indefinido

Resultado embolou o Grupo E da Copa do Nordeste. América-RN, Botafogo-PB, Vitória e Sergipe têm três pontos, mas o Vitória está em terceiro por conta do confronto direto com o Botafogo

O Vitória joga pelo Nordestão no próximo sábado, 11, às 16h, no Barradão, contra o América-RN. Antes, enfrenta o Luziânia, de Goiás, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 8, às 17h30.

Botafogo-PB 4 x 2 Vitória - Copa do Nordeste - Grupo E

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data: domingo, 5, às 16h (horário da Bahia)

Árbitro: Antônio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Francisco Nurisman Machado Gaspar (PI) e Rogério de Oliveira Braga (PI)

Cartões amarelos: Djavan, Amarildo, Marcinho e Michel Alves (Botafogo-PB); Paulinho

Gols: Fernandes, Wanderson (2x) e Marcinho (Botafogo-PB); Cleiton Xavier e Fred (Vitória)

Botafogo-PB: Michel Alves; Gustavo (Luiz Paulo), Plínio, Gustavo Henrique e Fernandes; Walber, Amarildo (Diogo Rangel), Djavan e Marcinho; Rafael Oliveira (Raphael Luz) e Wanderson.Técnico: Itamar Schulle.

Vitória: Fernando Miguel; Leandro Salino (Paulinho), Alan Costa, Fred e Euller; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier (André Lima) e Dátolo (Jhemerson) ; David e Kieza.. Técnico: Argel Fucks.

