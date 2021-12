Vitória joga mal, é goleado em casa e eliminado do Nordestão

O Leão entrou em campo como favorito no segundo jogo da semifinal da Copa do Nordeste em razão do triunfo no primeiro jogo das quartas-de-final, fora de casa contra o Ceará. Mas deixou escapar a classificação que parecia garantida ao levar 4x1 do time alvinegro na tarde deste domingo, 17, no Barradão.

Após vencer o primeiro confronto por 2x0 fora de casa, o Vitória poderia até perder por um gol de diferença, mas não segurou o ataque cearense e acabou levando a goleada.

Precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à próxima fase, o Vozão começou tomando sufoco do rubro-negro, que chegava fácil pelas laterais. Com o setor defensivo sólido no início do primeiro tempo, o Vitória anulou todas as jogadas de ataque do Ceará, porém, nas poucas vezes que conseguiu finalizar, o time visitante foi mais eficaz.

O Ceará começou mostrando que seria um visitante inconveniente e logo aos 3 minutos de partida deu o primeiro chute a gol. Mesmo com o Vitória marcando forte, Magno Alves abriu o placar aos 20 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Ricardinho levantou na área e o veterano camisa 9 testou para o fundo da rede e abriu o placar.

Pouco depois, no lance seguinte do ataque cearense e em mais uma bola alçada na área do Vitória, aos 25 minutos, Ricardinho cobrou escanteio e a bola desviou no primeiro pau. O zagueiro Rafael Vaz, livre na área, só teve o trabalho de tocar de leve e empurrar para o fundo das redes.

Após igualar o placar no agregado, o Ceará se motivou para o segundo tempo e dominou a partida. O Vitória, apático em campo, só assistiu. As laterais que fluíam na primeira etapa, não apoiavam o ataque nem marcava o setor ofensivo do Vozão. Em um apagão do sistema defensivo do rubro-negro, o lateral Eric entrou livre de marcação no meio da área e recebeu passe açucarado de Ricardinho e bateu colocado na saída de Deola para marcar o terceiro.

Na sequência, logo aos 8 minutos do segundo tempo, o meia Gabriel acertou um belo chute colocado e Deola fez um milagre para evitar. Pingo, que havia acabado de entrar no time, pegou a sobra e teve apenas o trabalho de empurrar para as redes, ampliando a vantagem dos visitantes. Max Biancucchi ainda diminuiu após bate rebate na área e passe de Dinei, porém, aos 29 minutos da segunda etapa, já era tarde para uma reação.

No final da partida, os rubronegros reclamaram do árbitro pernambucano Gilberto Castro, por não marcar um pênalti em Dinei e expulsar Renato Cajá e Escudero no mesmo lance, por reclamação. Mas nada alteraria o resultado e a eliminação do último time baiano na Copa do Nordeste.

O Ceará enfrenta o ASA na semi-final da competição no próximo domingo, 24. No jogo da outra chave, o Campinense enfrenta o Fortaleza, que bateu o Santa Cruz por 2x1, com um gol aos 47 do segundo tempo. Já o Vitória, entra em um período de "férias forçadas", assim como o Bahia, e só entra em campo para um jogo oficial no dia 20 de março, na abertura da próxima fase do Campeonato Baiano.

O jogo - Apesar de jogar fora de casa e em inciar a desvantagem no placar, o Ceará não tomou conhecimento do Vitória no Barradão. Mesmo com mais volume de jogo, o Leão não conseguiu finalizar como o time visitante. Durante a primeira etapa o Leão tomou conta do jogo mas levou dois gols em sequência e não manteve o mesmo rendimento depois do intervalo.

Caio Júnior optou em sacar Mansur da lateral esquerda e lançou mão de Cardoso, com maior poder de marcação que a jovem promessa, porém com menor velocidade. Durante a segunda etapa, o treinador tirou o zagueiro David Braz, que não estava tão bem em campo, e deslocou o camisa 6 para a zaga, apostando na velocidade de Mansur.

Porém o time não melhorou em campo e, mesmo com a entrada de Marquinhos em lugar do volante Rodrigo Mancha, o Leão continuou inoperante e não conseguiu reagir,

A partida seguiu quente até o final e, nos acréscimos, um princípio de confusão. Dinei caiu na área e o time reclamou pênalti. O árbitro interpretou que o atacante caiu na área e aplicou o cartão amarelo. Na sequência da jogada, Fernando Henrique chegou duro em Renato Cajá e o árbitro nada marcou.

Durante a confusão, o próprio Cajá, o meia Escudero e o técnico Caio Júnior levaram cartão vermelho e foram expulsos da partida.

Favoritos caem - Além do Vitória, o Bahia entrou como favorito na Copa do Nordeste e não passou da primeira fase. Grandes rivais dos times baianos, Sport e Santa Cruz também eram fortes candidatos ao título, mas também tombaram no meio do caminho.

Os confrontos da semi-final colocam frente a frente dois times do Ceará, um alagoano e um paraibano. ASA x Ceará e Campinense x Fortaleza medirão forças no próximo domingo, 23, e no dia 3 de março para conquistar o troféu da Copa do Nordeste.

Independente de quem se sagrar campeão, o título será inédito para as equipes, com exceção do Ceará - que possui um troféu do Nordestão na sua galeria, conquistado em 1969.

Vitória e Bahia, maiores vencedores do campeonato (sete no total - cinco do Leão e dois do tricolor) e participantes da Série A do Brasileirão, voltam a campo somente no dia 20 de março, pela estreia do Camepenato Baiano 2013.

adblock ativo