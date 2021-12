Vitória joga mal e cai diante do lanterna Oeste na Arena Barueri

Após vencer o quarto colocado, o Vitória expôs mais uma vez a oscilação da equipe no campeonato, principalmente longe de Salvador, e perdeu para o lanterna Oeste, pelo placar de 3 a 1, na tarde desta sexta-feira, 18, na Arena Barueri, em São Paulo. O duelo foi válido pela 30ª rodada do Brasileirão da Série B.

Alex Torres*

Caso vencesse, o Leão poderia se aproximar um pouco mais da metade de cima da tabela e, consequentemente, se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. No entanto, o revés fez com que o time comandado por Mazola Júnior, com 36 pontos, mas ainda podendo ser passado pelo CRB, com apenas dois pontos a menos.

Após uma sequência frenética de quatro jogo em dez dias, o Rubro-Negro terá um pouco mais de tempo até o seu próximo compromisso, diante do CSA, na próxima terça-feira, 22, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O jogo

Com um time bastante desfalcado e repleto de jovens jogadores, o Vitória começou a partida apostando na velocidade, com toques rápidos de bola e tentando envolver a equipe do Oeste. Para tentar conter a intensa movimentação, o Oeste exercia uma marcação mais pegada e, logo nos primeiros minutos, o volante Caio viu o primeiro cartão amarelo após carrinho no atacante Vico.

Aos poucos, o Vitória começou a não corresponder à premissa que tem sido constante nas últimas partidas: abdicar da posse de bola e investir nos contra-ataques. Assim surgiu a primeira chance do time baiano e do jogo também. Com 15 minutos, o lateral Rafael Carioca recebeu pela esquerda e cruzou bastante fechado, exigindo boa defesa de Caique França. Na sequência, Jordy recebeu ótimo passe e saiu cara-a-cara com o goleiro da equipe paulista, mas finalizou em cima da marcação.

A demora do Oeste em chegar à meta rubro-negra não foi em vão. Aos 21 minutos, o time natural de Itápolis chegou com muito perigo pela direita com o meia Léo, mas o jovem goleiro Yuri salvou com os pés. Na sequência, o volante Lídio arriscou de fora da área e exigiu um milagre de Yuri, que voou no ângulo direito para espalmar.

O primeiro gol da partida viria a surgir em uma jogada quase despretensiosa, aos 29, após cruzamento na área do Vitória e o volante Romisson simplesmente colocar a mão na bola quando iria subir para cabecear. Na cobrança de pênalti do Oeste, o atacante Fábio deslocou o goleiro Yuri e abriu o placar na Arena Barueri.

Precisando sair ainda mais para o jogo, o Vitória tentaria intensificar as ações ofensivas, mas quase sempre esbarrando na forte marcação armada pelo time do técnico Roberto Cavalo. A última chance do primeiro tempo viria aparecer somente aos 41 minutos, após Thiago Lopes ser lançado, passar pela defesa paulista em velocidade, mas concluir mal à meta de Caíque França.

Assim, os jogadores Vitória foram para o vestiário sabendo que precisariam ainda mais do poder de seu ataque na busca do empate na etapa final e, quem sabe, tentar uma possível virada, repetindo a narrativa do mesmo duelo no primeiro turno.

Segundo tempo

Para o segundo tempo,o treinador Mazola Júnior promoveu duas mexidas, tirando os meio-campistas Romisson e Dudu, para dar lugar para o volante Lucas Cândido e o atacante Ewandro. Mesmo assim, as primeiras chances ainda foram da equipe do Oeste. Aos 3, após o meia Kauã pegar a sobra dentro da área e mandar muito próxima à meta de Yuri.

Aos 9 minutos, em bola levantada na área do Vitória, o zagueiro Maurício subiu e cabeceou novamente muito próximo do gol do Leão. Dez minutos depois, aos 20, Kauã apareceu pela esquerda, cortou a marcação e bateu cruzado, mas passando ao lado da meta de Yuri.

A dificuldade de construção do Vitória exigiu novas mexidas no time. Assim, o volante Matheus Frizzio e o atacante Vico saíram para dar lugar ao meia Gerson Magrão e o centroavante da base, Samuel, que fez sua estreia no profissional do Rubro-Negro.

Se já estava ruim, pioraria ainda mais ao 25, quando o Oeste conseguiu avançar em velocidade com Kauã, mas foi parado com falta pelo zagueiro Matheus Moraes, que era o último homem e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança do lateral-direto Matheus Rocha, a bola morreria no canto baixo do goleiro Yuri, ampliando o placar da partida.

O jogo se desenhava para mais uma derrota do Vitória. Sem conseguir criar, Mazola resolveu tirar o centroavante Jordy e colocar o atacante Matheusinho, visando uma melhor movimentação no setor ofensivo. No entanto, foi na bola parada que o Vitória conseguiu diminuir, nos acréscimos, aos 50, em falta cobrada por Lucas Cândido.

Já não havia tempo para mais nada. Com 2 a 1 no placar, o Leão perdeu a oportunidade de emplacar a segunda vitória consecutiva e se aproximar da metade de cima da tabela, ficando com apenas cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.

