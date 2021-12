Vitória joga bem e vence o Atlético-GO no Barradão

Foi um jogo para lavar a alma do torcedor rubro-negro. O Vitória jogou bem e venceu por 3 a 1 o Atlético-GO, adversário que também buscava o jogo, sem ficar se defendendo, na noite desta sexta-feira, 5, no Barradão. Feliz, a torcida aplaudiu os jogadores ao final da partida, que agradeceram ficando no meio de campo.

O triunfo, com gols de Escudero, Diego Renan e Elton, vai fazer o rubro-nego baiano dormir na terceira colocação da Série B, com 12 pontos. Os jogos deste sábado, 6, podem empurrar a equipe para, na pior das hipóteses, 5º lugar. Já o time goiano caiu para a 18ª colocação, com 4 pontos.

Disputado

O jogo teve um primeiro tempo movimentado. Os dois times tocavam na bola e criavam chances, mas vacilavam no último toque. Aos 18 minutos, o Vitória teve sorte. Zagueiro do Atlético-GO foi tirar a bola da área e acertou a própria mão. O juiz marcou pênalti e Escudero cobrou, abrindo o marcador.

O Atlético-GO foi para cima após o gol e o Vitória se encolheu. Mas quem teve mais chances de ampliar foi o Vitória, com Elton, duas vezes. O jogo ficou equilibrado e o o time de Goiás empatou no fim do primeiro tempo. Aos 45, Arthur recebeu cruzamento na área e aproveitou o escorregão de Guilherme Mattis para empatar a partida.

Mais gols

O time goiano começou melhor o segundo tempo. Aos 3 minutos, Arthur fez lançamento e Fernando Miguel saiu de cabeça, já fora da grande área, impedindo ataque. Aos 9, Yago chutou forte de longe, a bola bateu no peito de Fernando Miguel e sobrou para o meio da grande área, mas não tem ninguém do Atlético-GO para aproveitar o rebote. Um minuto depois, Arthur recebeu lindo passe e bateu cruzado, a bola passou por toda a área e Yago não chegou para virar o jogo.

Mas, como a máxima do futebol diz que quem não faz leva, o Vitória fez o segundo gol aos 16 minutos. Diego Renan bateu colocado sem chances para Márcio defender. E, cinco minutos depois, em contra-ataque rápido, Pedro Ken tocou para Elton, que chutou uma bomba e ampliou o marcador.

