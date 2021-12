Ir ao Itaquerão e passar mais de 90 minutos sem levar muitos sustos, e ainda conseguir boas estocadas no ataque, é um grande mérito. Então, merece palmas o Vitória pela atuação neste sábado, 9. Ficou no 0 a 0 com o Corinthians e comemorou o ponto conquistado. Até poderia ter tido melhor sorte, mas ficou de bom tamanho.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os próximos jogos do Vitória

Daniel Dórea Vitória joga bem e consegue ponto precioso contra o Corinthians

O resultado foi importante para manter o Leão fora da zona do rebaixamento. A equipe só volta para lá ao final da rodada se Santos e Paraná vencerem neste domingo, 10 – no caso do Tricolor de Curitiba, apenas se derrotar o Flamengo, no Rio, por seis gols de diferença.

Numa condição bem mais tranquila do que se encontrava nos jogos iniciais do Brasileirão, o Vitória faz sua última partida antes da parada para a Copa do Mundo na próxima terça-feira, 12. Permanece na capital paulista para enfrentar o São Paulo, às 21h30, no Morumbi. O zagueiro Kanu, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Ousado e precavido

Talvez tenha sido a primeira vez nesta temporada, mas nunca é tarde para despertar. Na etapa inicial, o Vitória lembrou muito aquele que surpreendia quase todo mundo quando jogava fora de casa.

Com uma postura ao mesmo tempo precavida e ousada, o time cumpriu bem o que o técnico Vagner Mancini pregou antes da bola rolar: “Não adianta vir pra cá e ficar só lá atrás”. Alternando momentos de marcação adiantada e outros de maior resguardo, o Leão entregou a bola ao Corinthians – que teve 57% de posse – mas mostrou-se muito organizado ao sair perigosamente nos contra-ataques.

E também chegou trocando passes, mesmo com a defesa corintiana postada. Assim foi aos nove minutos, quando Neilton tabelou com André Lima e ganhou dividida com o goleiro. Na sobra, porém, Maycon conseguiu afastar. E o juiz já havia apontado falta de Neilton em Valter.

Aos 12 e aos 15, faltou um pé esperto para completar as batidas cruzadas de Neilton e Rhayner. Quatro minutos depois, Wallyson resolveu arriscar de fora e exigiu boa defesa de Walter. O Vitória era muito mais incisivo e merecia o gol, que poderia ter alcançado em uma falta nas proximidades da área aos 25 minutos, mas Aderllan mandou uma bomba para fora.

Já o Corinthians era vagaroso, no entanto, quando chegou, não marcou por muito pouco. Aos 26, Pedrinho cruzou e Sidcley, sozinho, testou na trave. Todavia, excluindo esse lance, o torcedor do Timão só suspirou quando Kanu, aos 40, deixou espirrar o taco e quase fez gol contra. Quatro minutos antes, o rubro-negro Ramon teve grande oportunidade nas proximidades da pequena área. Mas isolou.

O Leão iniciou a segunda etapa com a mesma eficiência da primeira. Não relaxava na marcação e impedia o adversário de exercer domínio pleno da partida. Aos nove minutos, porém, o Corinthians chegou perto de romper o bloqueio. Pedrinho meteu boa bola para Roger, mas o atacante acabou travado na hora do chute. No lance, Cedric falhou ao tentar cortar o passe de Pedrinho. Erro que ele repetiu aos 16, quando Maycon achou Mateus Vital. A finalização saiu mascada e Aderllan salvou. Nove minutos depois, a chegada foi pela lateral. Sidcley fez grande jogada, alcançou a linha de fundo e tocou para trás. Pedrinho limpou o lance, mas concluiu por cima.

O Vitória respondeu aos 27, quando Rhayner soltou pancada de longe para defesa de Walter. Aos 29, Wallyson cobrou escanteio e Neiltou errou o alvo ao bater de primeira.

Foram as últimas investidas do Rubro-Negro, que depois passou a apenas administrar o pontinho. E o fez com muita competência, sem sofrer grandes sobressaltos.

adblock ativo