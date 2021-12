Vitória já tem sete reforços praticamente certos

Com o contrato devidamente registrado, ‘preto no branco’ e assinado na parte de baixo da folha, até aqui, o Vitória só tem um novo reforço para 2017: o lateral direito Leandro Salino, 31 anos, ex-Flamengo e que estava no Olympiakos, da Grécia.

Porém, a lista de contratações a caminho é enorme. Cada uma num estágio diferente. Há as contratações apalavradas, as adiantadas e as que estão no nível das conversas.

A novidade mais recente é o meia-atacante argentino Leonardo Pisculichi, 32 anos, que foi titular do River Plate nas últimas três temporadas. Ele está em conversas adiantadas para o acerto salarial. Se a negociação for fechada, chegará para ser o novo camisa 10 rubro-negro.

Dentre os apalavrados, destaque para o lateral esquerdo Geferson, 22 anos, emprestado pelo Internacional. O atleta, que é baiano, teve seu melhor momento no primeiro semestre do ano passado, quando foi convocado para disputar a Copa América com a Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira, 28, Geferson esteve na Toca do Leão para acertar o contrato, que terá duração de um ano. Deixou tudo apalavrado. Faltam detalhes envolvendo o Vitória e o Inter para selar o acordo.

A mesma situação vive o zagueiro Alan Costa, 26 anos. Sua situação com o Rubro-Negro está apalavrada. Faltam apenas ajustes do empréstimo junto ao Inter, que já aceitou ceder o atleta. A negociação dos dois jogadores deve ser concluída em conjunto até a virada do ano.

Na lista de atletas apalavrados, ainda estão o lateral esquerdo Marquinhos Pedroso, 23 anos, que está se desligando do Figueirense, e o zagueiro Fred, 30 anos, a ser emprestado pelo Grêmio.

Negociações

Ainda há o caso do meia Gabriel Xavier, 23, que pertence ao Cruzeiro e disputou o Brasileirão deste ano emprestado ao Sport. O Vitória e o Cruzeiro já fecharam um acordo de permuta em que o clube baiano cederá o meia-atacante Nickson, 19 anos, e receberá Gabriel Xavier. Contudo, embora esteja próximo, o Rubro-Negro ainda não fechou o acerto salarial com o meia. A tendência é que o acerto seja selado nos próximos dias.

A lista de reforços praticamente certos só não é maior porque o Vitória tem esbarrado em dificuldades do mercado, como concorrência e altos salários. Este segundo é o caso do meia-atacante Marquinhos, revelado pelo Vitória em 2008. O atleta deseja retornar ao clube, mas seu salário atual, superior a R$ 200 mil por mês. é o empecilho.

Marquinhos tem contrato em vigor com o Internacional. O Leão quer que o clube gaúcho page metade do salário. O Inter quer ceder o jogador por empréstimo desde que o Vitória assuma o salário integral.

Negociações salariais também estão ocorrendo com os atacantes Paulinho, do Flamengo, e Rodrigão, do Santos. Com relação a este último, o Rubro-Negro tem a concorrência de ao menos três clubes, entre eles Sport e Bahia. O Santos tenta usar Rodrigão como moeda de troca para ter prioridade na compra de Marinho, principal jogador do Vitória e quem vem sendo sondado por pelo menos cinco equipes.

O Leão ainda procura mais atletas. Entre eles, o meia argentino Dátolo, que vinha no Atlético-MG. Porém, o Boca Juniors, de país natal do jogador, tem prioridade para a contratação. Outro nome procurado foi o atacante Osvaldo, do Fluminense e ex-São Paulo. O Flu aceitou emprestar o jogador. Osvaldo, porém, não chegou a um acordo com o Vitória.

Reforços do Leão para 2017

Oficializado

• Leandro Salino, 31 anos, lateral direito, do Olympiakos (GRE)

Apalavrados

• Geferson, 22 anos, lateral esquerdo, do Internacional

• Alan Costa, 26 anos, zagueiro, do Internacional

• Fred, 30 anos, zagueiro, do Grêmio

• Marquinhos Pedroso, 23 anos, lateral esquerdo, do Figueirense

Adiantados

• Gabriel Xavier, 23 anos, meia, do Cruzeiro

• Leonardo Pisculichi, 32 anos, meia-atacante, do River Plate (ARG)

Em negociação

• Marquinhos, 27 anos, meia-atacante, do Internacional

• Paulinho, 23 anos, meia-atacante, do Flamengo

• Rodrigão, 23 anos, centroavante, do Santos

Há interesse

• Dátolo, 32 anos, meia, do Atlético-MG

• Osvaldo, 29 anos, atacante, do Fluminense

