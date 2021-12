Vitória já tem data para lançar novo uniforme

A apresentação do novo uniforme do Vitória acontece nesta quinta-feira, na loja Centauro do Shopping Salvador, às 19h30. Uma empresa italiana especializada na fabricação de roupas e acessórios esportivos, será a nova fornecedora dos uniformes do clube.

O presidente Paulo Carneiro falou sobre a nova parceria. “A marca é forte no mercado e vem nos ajudar na reconstrução do clube. O primeiro contato com o staff da empresa foi muito positivo. Eles foram totalmente receptivos a alguns pequenos ajustes contratuais que pleiteamos e estamos acreditando muito nesse novo projeto. A torcida agora tem que fazer a sua parte e vestir o nosso novo manto”.

O Leão espera estrear o novo uniforme no dia seguinte ao lançamento, 31, contra o Bragantino, às 21h30, no Barradão, pela sexta rodada do Brasileirão da Série B.

