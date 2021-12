Vitória já tem data definida para a reapresentação

Após renovar com o treinador Argel Fucks até dezembro de 2017, o Vitória definiu, nesta quarta-feira, 21, que o time voltará aos treinamentos no dia 9 de janeiro, às 15h30 (horário da Bahia), na Toca do Leão, em preparação para o duelo que abre a temporada, contra o Sergipe, no dia 25 de janeiro, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Antes do primeiro jogo oficial da temporada 2017, o time terá pela frente um jogo-treino, ainda sem data definida. A duração da pré-temporada será de 10 dias.

