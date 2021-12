Vitória já se prepara para enfrentar o Coxa

Com um treino focado para os reservas, o Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 22, de olho no duelo dinate do Coritiba, na segunda-feira, 28, no Couto Pereira, às 19h (horário da Bahia).

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas uma atividade regenerativa. Os demais jogadores realizaram um coletivo.

Para o duelo diante do Coxa, as únicas baixas são o lateral-esquerdo Diego Renan, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante José Welison, que foi submetido a uma cirurgia após fraturar a clavícula. Ele ficará fora do time por três meses.

O time Rubro-Negro volta a se apresentar na manhã desta quarta, 23, às 9h.

