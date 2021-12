Vitória já pensa no jogo contra o Fluminense

O Vitória iniciou na tarde desta segunda-feira, 24, na Toca do Leão, a preparação para enfrentar o Fluminense na sexta-feira, 28, às 18h30 (horário da Bahia) no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Cruzeiro foram submetidos a um treino na academia. O restante dos jogadores foi a campo e fez um trabalho de posse de bola.

Para o jogo de sexta, o técnico Argel poderá contar com o zagueiro Kanu e os volantes Marcelo e Amaral, que cumpriram suspensão na última partida.

Outro que pode reforçar o time é o atacante Marinho, que nesta segunda treinou finalização com o preparador físico, junto com o boliviano Rodrigo Ramallo e o meia Leandro Domingues.

Já o atacante Zé Love e o meia José Welison levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo. O elenco volta a treinar nesta terça-feira, 25, às 9h.

