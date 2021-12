Vitória já está 100% adaptado ao estilo Carpegiani

Os métodos de Carpegiani parecem ter encaixado na equipe rubro-negra. Não à toa, atletas e torcida têm atribuído a evolução do time à chegada do novo treinador na Toca do Leão.

Paulo Cézar Carpegiani está há apenas seis jogos na direção do time do Vitória, mas já conseguiu fazer o que, há rodadas atrás, parecia impossível: iniciar uma corrida contra o Z-4.

As bos atuações do elenco, vitórias e a sequência sem sofrer gols, como garante o atacante Erick, podem ser colocadas na conta de Carpé.

De acordo com o jogador, o grupo já entendeu pefeitamente o ‘modelo’ Carpegiani de jogar. A chegada do professor resolveu o principal problema àquela altura. “Ele chegou e deu uma arrumada na casa. A defesa vinha tomando muitos gols e ele conseguiu dar uma organizada”, disse.

Erick ainda exaltou a recuperação da força de grupo do elenco rubro-negro. “O nosso coletivo é muito forte; e quando o coletivo é forte, o individual aparece”, destacou o atleta, responsável pelo gol que deu o triunfo sobre o Vasco e que tem sido peça importante no ataque rubro negro.

Assim como outros jogadores vêm afirmando nas coletivas, Erick reforçou uma característica que Carpé trouxe ao time, a marcação coletiva. “Do Léo Ceará ao goleiro, todo mundo tem que marcar”. E completou: “Ele cobra muito isso da gente”.

As mudanças começaram a encaixar e surtir efeito na tabela de classificação, mas Carpé não parece se contentar com pouco. Eirck lembrou que, apesar dos bons resultados anteriores, só contra o Vasco “foi a primeira vez que ele gostou da nossa partida”.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

