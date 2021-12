Vitória intensifica parte tática para duelo contra o Londrina

No campo principal do estádio Manoel Barradas (Barradão), o Vitória intensificou os trabalhos táticos, na manhã desta sexta-feira, 25, no encerramento da preparação visando o duelo contra o Londrina, pela 7ª rodada do Brasileirão da Série B.

Antes da bola rolar no gramado, o plantel rubro-negro assistiu um vídeo com informações sobre o adversário paranaense. Em seguida, no campo, o grupo foi dividido em dois times para uma das atividades táticas, onde a equipe reserva espelhava o esquema do oponente deste sábado.

Logo na sequência, mais um treinamento tático, mas, dessa vez, apenas com os jogadores considerados titulares pelo comandante Ramon Menezes. A preparação foi encerrada com um aprimoramento nas bolas paradas ofensivas e defensivas, com faltas laterais e escanteios.

Com o fim dos trabalhos, o plantel rubro-negro iniciou o período de concentração na Chácara Vidigal Guimarães. Vitória e Londrina se enfrentam neste sábado, 26, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador.

