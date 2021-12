Vitória inicia venda de ingressos para partida diante do Bragantino

O Vitória iniciou nesta quarta-feira, 29, a venda de ingresso para a partida contra o Bragantino. O duelo, que ocorre nesta sexta, 31, às 21h30, no Barradão, é válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

As entradas estão disponíveis nos pontos físicos licenciados. O valor da arquibancada é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Já o setor de cadeiras custa R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Os bilhetes também são comercializados pelainternet, por meio do site Futebol Card.

O Leão tenta engatar seu segundo triunfo em casa . Até o momento, o Rubro-Negro encontra-se na zona de rebaixamento, em 19º, com apenas 4 pontos. O único triunfo da equipe baiana ocorreu diante do Vila Nova-GO, no Barradão, por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada da competição.

