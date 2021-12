Vitória inicia venda de ingressos para partida contra o Vila Nova

O Vitória iniciou nessa quinta-feira, 2, as vendas dos ingressos, nos pontos físicos licenciados, para a partida contra o Vila Nova-GO, neste sábado, 4, ás 16h30, no Barradão, em compromisso válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A arquibancada custa R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), e as cadeiras custam R$ 100 e R$ 50. As crianças menores de 12 anos têm entrada gratuita para a partida. Os ingressos também são vendidos pela internet, através do site Futebol Card.

O Leão não vence uma partida há 13 jogos, quase três meses sem um triunfo. Esse é o pior jejum da história do clube. Neste sábado o rubro-negro tenta reencontrar o caminho das conquistas diante do Vila Nova-GO, que não vence há 3 jogos. Na estreia do Brasileiro, o time goiano empatou por 1 a 1, com o Paraná.

adblock ativo