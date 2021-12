Vitória inicia venda de ingressos para o clássico Ba-Vi deste domingo

O Vitória iniciou a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 1º, às 16h, no Barradão. Por recomendações do Ministério Público (MP-BA), o confronto segue sendo com torcida única. O duelo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Para o setor de arquibancada, os bilhetes serão comercializados no valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Enquanto isso, os torcedores que optarem pela parte das cadeiras. terão que pagar R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) [confira os pontos de venda abaixo].

No momento, ambas equipes estão liderando a competição, empatadas em 11 pontos. Porém, a vantagem fica com o Esquadrão quando avaliado os critérios de desempate em saldo de gols.

