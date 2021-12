Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra Catuense

Os torcedores de Vitória e Catuense já podem adquirir ingressos para o jogo de quinta-feira, 13, às 20h30 (horário de Salvador), no estádio de Pituaçu. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano 2014.

As entradas para a arquibancada custam R$ 20 (a meia-entrada) e R$ 40 (a inteira). Já as cadeiras serão reservadas apenas para os sócios torcedores do Leão, que fazem parte do plano ouro.

