Vitória inicia venda de ingressos para duelo contra o Lagarto

O Vitória iniciou a venda de ingressos para a decisão na Copa do Brasil, diante do Lagarto-SE, marcado para esta quinta-feira, 5, às 19h15, no Barradão. O confronto será disputado em partida única e válido pela segunda fase do torneio mata-mata.

Para o setor de arquibancada, os bilhetes serão comercializados no valor de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Enquanto isso, os torcedores que optarem pela parte das cadeiras. terão que pagar R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) (confira os pontos de venda abaixo).

Na primeira fase, o Leão se classificou fora de casa após empate sem gols diante do Imperatriz-MA. Já o Lagarto-SE recebeu o Volta Redonda e conquistou, até então, sua primeira e única vitória no ano, pelo placar de 1 a 0.

