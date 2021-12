Vitória inicia venda de ingressos para duelo contra o Atlético-GO

O Vitória iniciou, neste domingo, 22, a venda dos ingressos para o confronto contra o Atlético Goianiense, válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. A partida ocorre na terça, 24, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

As entradas inicialmente poderão ser adquiridas por meio da internet, e, a partir desta segunda, 23, nas lojas licenciados do clube (confira abaixo). No dia da partida, os bilhetes estarão disponíveis na Fonte Nova a partir das 11h.

O valor do ingresso varia entre R$ 30 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge). Para os visitantes, os bilhetes saem por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Há limite de quatro entradas por pessoa.

