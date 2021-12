Vitória inicia venda de ingressos para duelo com o Coxa

A próxima quarta-feira, 19, é dia de Barradão lotado. Com o time precisando da torcida, o Vitória iniciou nesta segunda-feira, 17, a venda dos ingressos para o duelo decisivo contra o Coritiba, às 20 horas, em Salvador.

Além da bilheteria do estádio, outras seis lojas dedicadas a marca Vitória estão vendendo as estradas nos principais shoppings da capital baiana. Desta vez não terá promoção. Arquibancada está sendo vendido a R$ 20, sendo as cadeiras, de exclusividade para o mandante, custa R$ 120, inteira.

