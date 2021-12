Vitória inicia última semana de treinos antes de retomada da Série B

O Vitória retomou as atividades na manhã desta segunda-feira, 1º, visando o jogo do dia 9 contra o Cuiabá (MT), no Barradão, às 19h15, pela Série B.

O técnico Osmar Loss dividiu em três partes os trabalhos técnicos e táticos. Na primeira, o fundamento de passe mereceu uma atenção especial. A sequência foi dedicada a manutenção de bola. Por último, o tático com objetivo de ajustar a organização defensiva com transição ofensiva.

Recuperado da lesão na panturrilha, o volante Léo Gomes correu em volta do campo e fez atividade na academia. Já Felipe Garcia segue em tratamento médico e apresenta boa evolução. Matheus Silva, com contusão na panturrilha, ficou entregue aos fisioterapeutas.

O grupo voltará a treinar na manhã desta terça, 2, e, às 22h, os relacionados se apresentarão para a concentração antes do jogo-treino contra a Jacuipense, na tarde desta quarta, 3.

