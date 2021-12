Vitória inicia temporada de 2018 com Tréllez

O Vitória realizou neste domingo, 14, o último treino em Salvador, antes da estreia oficial na temporada, contra o Globo-RN, nesta terça, 16, às 21h45 (horário local), no Barrettão, pela Copa do Nordeste. O atacante Tréllez não participou da atividade, mas foi relacionado pelo técnico Vagner Mancini e tem presença confirmada na partida.

O colombiano também não esteve presente no jogo-treino da última sexta-feira, 12, contra o Atlântico, vencido pelo Leão por 2 a 1. Ele foi liberado pelo clube para resolver problemas em seu país natal.

Se a presença de Tréllez é a boa notícia na lista de relacionados, a parte ruim fica por conta das ausências de Juninho e Ramon.

O lateral esquerdo levou uma pancada no nariz durante o treino da última quarta-feira. Neste domingo, ele chegou a ir para campo, mas fez apenas um trabalho individualizado.

Ramon, que sofreu uma luxação no cotovelo durante o jogo-treino, vai desfalcar o time por até seis semanas. O jogador vai fazer uma ressonância hoje para confirmar a gravidade da lesão.

As outras baixas no departamento médico são Cleiton Xavier, com ombro luxado; Willian Farias, em recuperação de cirurgia, e Zé Welison, com dores no joelho.

Por outro lado, Mancini vai poder contar com os quatro reforços contratados para a temporada.

Os laterais Lucas e Bryan, inclusive, serão titulares na partida de estreia. Já Lucas Marques e Denilson devem ficar como opção no banco de reservas. O atacante Denilson foi destaque com dois gols contra o Atlântico.

Copinha

O Vitória entra em campo nesta segunda-feira, 15, às 15h (horário local), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o Londrina, em Indaiatuba-SP.

O Rubro-Negro chegou até essa fase da competição com quatro triunfos e uma derrota em cinco jogos. Foram 15 gols marcados e quatro sofridos.

