Vitória inicia sequência de confrontos diretos neste domingo

Teoria significa um conhecimento racional. Porém, no futebol, a prática tem por hábito destruir números e afirmações. Neste domingo, 17, contra a Chapecoense, às 16h, no Barradão, o Vitória inicia uma sequência de quatro jogos diante de times que brigam contra o rebaixamento, sendo três em casa. Teoricamente, uma bela chance de se afastar de vez do Z-4. Porém, o time ainda precisa provar em campo que será possível aproveitar a oportunidade.

Após o jogo desta domingo, o Leão enfrenta Coritiba, Figueirense e Flamengo, os dois últimos em solo baiano. Considerando os nove clubes ameaçados, o Rubro-Negro é o único que não enfrenta qualquer time do pelotão de frente da tabela.

Melhor: é o único que terá três jogos em casa contra adversários diretos. Figueirense e Coritiba também fazem três dos próximos quatro jogos em seus domínios. No entanto, encaram times que lutam pela Libertadores e até pelo título. Além disso, o jogo fora do Figueira é justamente contra o Vitória, em duelo direto no qual o Leão pode se impor ante o concorrente.

Para deslanchar na tabela, os demais ameaçados não terão tanta moleza quanto o Vitória. Concorrentes diretos como Criciúma, Bahia e Flamengo farão três jogos fora nesta sequência de quatro partidas. Dos três, apenas o rival tricolor já conseguiu vencer neste Brasileiro como visitante. Nesta sequência de quatro jogos, há também clubes como o Palmeiras, que pega três adversários que estão no pelotão de frente, disputando título ou vaga na Libertadores.

Fator casa

O fator casa será determinante para o Vitória. Após voltar ao Barradão, o Leão não perdeu como mandante. São dois triunfos e um empate. Antes, quando atuava em Pituaçu e Joia da Princesa, foram três derrotas e um empate. O histórico também ajuda. No Barradão, o Figueirense nunca ganhou, e o Fla não vence desde 2002. Já a Chapecoense enfrenta o Vitória pela primeira vez na história.

"Sabemos da importância de jogar em casa. Serão jogos de seis pontos e temos o apoio do nosso torcedor, que faz a diferença no Barradão. Então, temos de vencer", disse Ayrton.

O Coritiba será o jogo menos fácil nesse caminho 'relax' do Leão. Não pela qualidade do adversário, mas por o Vitória nunca ter vencido no Couto Pereira. São 16 jogos, com 10 derrotas rubro-negras. Porém, um alento: lanterna da Série A, o Coxa só venceu um jogo de seus seis como mandante. Na teoria, dá. Veremos na prática...

adblock ativo