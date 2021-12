Após folgarem na segunda, a equipe do Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 24, no CT Manoel Pontes Tanajura. A semana rubro-negra terá cinco dias de treinamentos antes de entrar novamente em campo, contra o Náutico, no domingo, 29, às 16h, pela 2ª rodada do returno (21ª) do Brasileiro da Série B.

Vitória inicia primeira 'semana de treinos' com Wagner Lopes no comando

A primeira tarefa desta terça não foi no campo. Reunidos no vestiário, os jogadores participaram de uma preleção com Marcelo Lins, coordenador do Departamento de Performance, recém-inaugurado pelo clube.

Logo após o tradicional aquecimento, voltado para corrida e troca de passes, o técnico Wagner Lopes dividiu o grupo em dois times e realizou um treinamento tático com a finalidade de trabalhar os blocos baixo, médio e alto, além da circulação de bola com velocidade.

Os goleiros fizeram uma atividade específica com o treinador da posição. A exceção ficou por conta de Ronaldo, que ainda se recupera da lesão muscular. Ele intercalou entre os exercícios na academia e corrida no campo, após sair da fisioterapia.

Com uma satisfatória evolução da lesão, o volante Guilherme Rend segue na transição com o preparador físico do clube. Poupado na partida anterior, o lateral-direito Raul Prata voltou a ficar à disposição do treinador Wagner Lopes.

Liberados após os trabalhos, os jogadores se reapresentam na manhã desta quarta-feira, 25, às 7h30, para cumprir mais uma sessão de treinamentos visando o jogo contra o Náutico, domingo, às 16 horas, em Recife.

