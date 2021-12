Vitória inicia preparação para pegar o Grêmio

O elneco do Vitória iniciou nesta terça-feira, 29, a preparação para a partida contra o Grêmio. Pela manhã, os jogadores treinaram a parte física, trabalhando com bola apenas no período da tarde. O grupo foi separado em quatro times que se enfrentaram em campo reduzido.

A boa notícia foi a aparição do meia Escudero, que pela primeira vez desde sua lesão no joelho voltou a treinar com o grupo. O prazo para o retorno do argentino é de quatro semanas.

O volante Adriano pertence ao clube gaúcho e não vai poder jogar.

