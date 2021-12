Vitória inicia preparação para o clássico de domingo

Depois de bater o Náutico de Roraima por 3 a 1 e carimbar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vitória volta agora todas as atenções para o clássico contra o Bahia, domingo, 1º, pela final do Baianão. Nesta quinta, 28, o técnico Vagner Mancini deu início à preparação comandando um treino técnico.

Quem ficou de fora da atividade foi o goleiro Fernando Miguel. Ele foi encaminhado para fazer exame de imagem de uma contusão na panturrilha esquerda, que aconteceu ainda durante o aquecimento para o duelo contra o Náutico. O resultado dos testes sairá nesta sexta, 29.

