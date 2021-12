Vitória inicia preparação para o Ba X Vi sem Pedro Ken

O jogador Pedro Ken ficou de fora do treino do Vitória realizado na tarde desta segunda-feira, 28, no estádio Manoel Barradas, visando o clássico Ba-Vi, no sábado, 3, válido pela 29ª Rodada da Série B. O atleta permaneceu junto com os outros jogadores durante o bate-papo do técnico Vagner Mancini, antes das atividades. Posteriormente, o atleta esteve no Departamento Médico (DM) para realizar manutenção do tratamento no tornozelo.

Após a conversa do treinador, os jogadores foram divididos em grupos. Os atletas que enfrentaram o Papão no último sábado, 26, na Arena Fonte Nova, correram em torno do gramado do Barradão. Os demais realizaram treinamento coletivo no Barradão, com alguns jogadores da divisão de base.

Time realizou coletivo na tarde desta segunda-feira, 28. (Foto: Divulgação | E.C.Vitória)

O Rubro-Negro realizará treinamento nesta terça-feira, 29, pela manhã, na academia de musculação, e às 15h o time fará também outras atividades no estádio de Pituaçu. Ambos os periodos de treinamento serão fechados para a imprensa.

