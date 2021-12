Vitória inicia preparação para jogar contra o Grêmio

O Vitória retomou as atividades nesta segunda-feira, 20, visando o duelo contra o Grêmio - quinta-feira, 23, às 19h15, na Arena do Grêmio - pela 10ª rodada do Brasileirão. A delegação rubro-negra viaja para Porto Alegre já nesta terça, 21.

O técnico Vagner Mancini terá o retorno do volante Willians Farias, que cumpriu, na última rodada, contra a Chapecoense, suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Os jogadores que entraram no decorrer da partida e aqueles que ficaram no banco de reservas realizaram treino técnico. Os demais atletas fizeram atividade regenerativa.

Após a conclusão da 9ª rodada, o Vitória passou ocupar a 15ª colocação, com nove pontos ganhos, dois triunfos e três empates. O Leão até aqui disputou quatro jogos em casa e fará sua sexta apresentação como visitante.

adblock ativo