Vitória inicia preparação para duelo decisivo pela Copa do Brasil

A convincente vitória no domingo, diante do Treze-PB, pela Copa do Nordeste, ficou no passado. O Leão da Barra se reapresentou nesta segunda-feira, 5, no CT Manoel Pontes Tanajura, e volta todas as suas atenções para o confronto decisivo desta quarta-feira, 7, contra o Rio Branco-ES, pela segunda fase da Copa do Brasil.

​>>Veja tabela da Copa do Brasil 2021

Antes das atividades regenerativas no campo, o plantel rubro-negro passou pelo procedimento de exames contra a Covid-19. Em seguida, os atletas que começaram jogando contra a equipe de Campina Grande foram submetidos aos trabalhos de recuperação física, que consistiu em massagem, crioterapia e bota de compressão pneumática.

No gramado da Toca do Leão, os demais jogadores participaram de um aquecimento técnico com foco na troca de passes. Depois, os auxiliares comandaram um treino tático de rondo, transição com três times de seis, seguido de três times com sete jogadores em campo reduzido. Ao final, o grupo ainda exercitou cobranças de pênaltis.

Recuperado de lesão, o atacante Wesley Pionteck deu sequência no processo de transição aos gramados. Enquanto isso, o volante Guilherme Rend e os meias Fernando Neto e Eduardo deram voltas em torno do campo.

Vitória e Rio Branco-ES se enfrentam em jogo único, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Caso ocorra empate nos 90 minutos, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

adblock ativo