Vitória inicia preparação com treino físico na Toca

Nada como um triunfo para dar tranquilidade e moral para a sequência de uma competição. Assim foi a reapresentação do Vitória, nesta segunda-feira, 25, depois da goleada sobre o Bragantino por 4 a 1, no Barradão, que levou o time à sexta colocação na tabela.

O rubro-negro iniciou a preparação visando a partida contra o Botafogo no sábado, 30, às 16h30, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, mesmo local onde há uma semana a equipe Sub-17 do Vitória foi campeã da Copa do Brasil, contra o Fogão.

No campo da Toca do Leão, a única ausência foi o meia Escudero, poupado para fazer tratamento de uma contusão na coxa direita. Já o lateral-esquerdo Diego Renan realizou trabalho físico separado do grupo. Ele deu voltas em torno do campo.

