Vitória inicia comemoração de aniversário com missa

O Vitória iniciou a programação de aniversário de 117 anos de fundação com a realização de uma missa, na Capela Nossa Senhora da Vitória, no Barradão. A cerimônia foi ministrada pelo padre Josué e reuniu dirigentes, conselheiros, atletas, integrantes da comissão técnica e funcionários de diversos setores do clube.

Fundado em 13 de maio de 1899, o Rubro-Negro baiano só tem motivos para comemorar: há cinco dias conquistou o título estadual sobre o rival Bahia, conquistou 2 mil novos associados nestes primeiros quatro meses e meio do ano e está na elite do futebol brasileiro.

Por isso mais comemorações acontecerão no decorrer do dia. Uma festa está marcada para as 19h30, no Espaço Unique, na avenida Tancredo Neves, para cerca de 300 convidados entre atletas, ex-atletas, sócios, conselheiros e imprensa.

A grande atração será o lançamento do novo uniforme do time. O clube faz suspense sobre os modelos, mas o tradicional com listras horizontais em vermelho e preto deve voltar a ser o padrão nº 1. O usado na Série B de 2015 e no Campeonato Baiano deste ano possui listras verticais.

O novo uniforme nº 2 seguirá predominantemente branco. O nº 3, red fluor (vermelho que possui tonalidade alaranjada), já foi lançado no começo do ano.

Presidente do Vitória, Raimundo Viana, cumprimenta o padre Josué (foto: Francisco Galvão | E.C.Vitória)

