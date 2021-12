Vitória inicia busca pelo título do Nordestão contra o Globo nesta terça

O torcedor que assistir a estreia do Vitória nesta terça-feira, 16, às 21h45 (horário da Bahia), contra o Globo-RN, no Barrettão, pela Copa do Nordeste, não vai encontrar dificuldade para reconhecer os jogadores em campo. Apenas duas caras novas devem aparecer no time titular escalado por Vagner Mancini: Lucas e Bryan.

Pelo que foi trabalhado durante a pré-temporada e no jogo-treino contra o Atlântico, o provável Vitória que vai a campo na noite desta terça será: Fernando Miguel; Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Yago e Kieza; Neilton e Tréllez.

Não à toa, as duas novidades no time serão nas laterais do campo. Em 2017, mesmo com seis contratações para posição (Patric, Leandro Salino, Caíque Sá, Geferson, Thallyson e Juninho), o setor deu dor de cabeça para o torcedor rubro-negro.

Dos seis contratados do ano passado, apenas Caíque Sá e Juninho agradaram. O Vitória até tentou segurar o lateral direito, mas não chegou a um acordo para renovação. Caíque Sá, que pertence ao Joinville, vai defender o Goiás.

Juninho, único remanescente de 2017, não foi relacionado para a estreia porque sofreu uma pancada no nariz durante um treino na semana passada. Com isso, a lateral esquerda será ocupada por Bryan, que fez boa partida no jogo-treino, inclusive com uma assistência para gol.

O outro destaque contra o Atlântico foi o atacante Denilson, autor dos dois gols do Leão. O "Pernalonga", como já é chamado pelo torcedor, poderia ser uma surpresa, mas a tendência é que entre apenas no decorrer da partida.

Rival potiguar

O adversário do Rubro-Negro estreou na temporada 2018 no último sábado, com triunfo por 3 a 0 sobre o Baraúnas, pelo Campeonato Potiguar.

A equipe começa o ano no embalo do acesso conquistado para o Campeonato Brasileiro da Série C deste ano. E, assim como o Rubro-Negro, o Globo tem como trunfo a manutenção do elenco.

O time potiguar inclusive manteve o treinador Luizinho Lopes, que está no cargo há um ano e onze meses. É o segundo técnico há mais tempo em um mesmo clube no Brasil.

Além da Copa do Nordeste, Vitória e Globo logo voltarão a se enfrentar no Barrettão pela Copa do Brasil, mas no dia sete de fevereiro.

